Президент Украины Владимир Зеленский признался, что вспомнил о приглашении для Джо Байдена посетить Киев после встречи в Белом доме.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В то же время, Владимир Зеленский выразил уверенность, что Джо Байден приедет в Украину.

— Честно скажу, что вспомнил про это после встречи, что необходимо было проговорить более детальнее относительно визита президента США. Но до этого наши команды коммуницировали и мы по телефону коммуницировали относительно визита. Я думаю, что президент приедет в Украину, — заявил Владимир Зеленский.

Глава государства также напомнил, что Байден неоднократно бывал в Украине.

— Это будет, мне кажется, его седьмой визит. Он много раз был в Украине, — сообщил президент.

Как сообщалось, президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США поддержка евроатлантического стремление Украины остается непоколебимой. Также Соединенные Штаты остаются приверженными суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии.