В Полтаве блогер для популярного видео на платформу TikTok снял колпачки с чужого автомобиля — владельцу эта идея не понравилась, он взял палку и побежал за обидчиком через оживленную дорогу.

Об этом информирует Depo.

Сообщается, что молодому тиктокеру пришлось быстро ретироваться, когда его проделки заметил хозяин автомобиля старшего возраста.

Мужчина взял в руки дрын и начал идти в сторону блогера. В начале тот осторожно пятился вдоль обочины, потом развернулся и побежал через дорогу — автомобилист за ним. На этом моменте видео обрывается.

Напомним, в приложении ТикТок появился новый тренд среди подростков — скручивать колпачки с колес машин и показывать свои трофеи. Веяние не обошло стороной и детей из Николаева.