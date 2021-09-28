В Полтаве блогер для популярного видео на платформу TikTok снял колпачки с чужого автомобиля — владельцу эта идея не понравилась, он взял палку и побежал за обидчиком через оживленную дорогу.
Об этом информирует Depo.
Сообщается, что молодому тиктокеру пришлось быстро ретироваться, когда его проделки заметил хозяин автомобиля старшего возраста.
Мужчина взял в руки дрын и начал идти в сторону блогера. В начале тот осторожно пятился вдоль обочины, потом развернулся и побежал через дорогу — автомобилист за ним. На этом моменте видео обрывается.
Напомним, в приложении ТикТок появился новый тренд среди подростков — скручивать колпачки с колес машин и показывать свои трофеи. Веяние не обошло стороной и детей из Николаева.
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В Полтаве блогер для популярного видео на платформу TikTok снял колпачки с чужого автомобиля — владельцу эта идея не понравилась, он взял палку и побежал за обидчиком через оживленную дорогу.
Об этом информирует Depo.
Сообщается, что молодому тиктокеру пришлось быстро ретироваться, когда его проделки заметил хозяин автомобиля старшего возраста.
Мужчина взял в руки дрын и начал идти в сторону блогера. В начале тот осторожно пятился вдоль обочины, потом развернулся и побежал через дорогу — автомобилист за ним. На этом моменте видео обрывается.
Напомним, в приложении ТикТок появился новый тренд среди подростков — скручивать колпачки с колес машин и показывать свои трофеи. Веяние не обошло стороной и детей из Николаева.