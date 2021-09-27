Задержан известный белорусский бизнесмен, владелец «Титана» Виталий Синицкий, он написал заявление на себя.

Об этом сообщает «Наша Ніва».

Крупного игрока на рынке минской недвижимости (он управляет компанией Sigmapolus, которой принадлежат минские бизнес-центры «Титан», «Цивали», «Арлан», «Хваля», которые арендуются компанией Wargaming) задержали в результате цепочки нелепых событий.

По словам источников издания, Синицкий, наблюдая за ситуацией, которая разворачивается с бизнесом при режиме Лукашенко, решил перестраховаться и написал заявление в налоговую с просьбой проверить его дела.

— Я подозреваю, что у меня также могут быть дела, которые вы можете истолковать как нарушения. Прошу проверить и объяснить, как все привести в соответствие с законом, — указал он в письме к налоговой.

Проверку назначили и провели. Но вот ее результат оказался неожиданным, самого Синицкого задержали и он перестал выходить на связь. Его жена отказалась комментировать «Нашей Ніве» подробности ареста.

Напомним, cидящему в СИЗО главреду белорусского издания вменяют неправильную уплату «коммуналки».