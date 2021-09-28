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За минувшие сутки, 27 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий Объединенных сил сегодня получил ранение.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В направлении Попасной противник совершил прицельный обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Катериновки враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Возле Новолуганского оккупанты 4 раза открывали огонь, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Неподалеку от Золотого-4 российские наемники обстреливали позиции наших защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Причепиловка оккупанты использовали гранатометы различных систем.
С начала этих суток, 28 сентября, российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня.
В направлении Крымского вооруженные формирования РФ дважды вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья — удовлетворительное.
Напомним, 26 сентября на Донбассе двое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве, один из них погиб.
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За минувшие сутки, 27 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий Объединенных сил сегодня получил ранение.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В направлении Попасной противник совершил прицельный обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Катериновки враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Возле Новолуганского оккупанты 4 раза открывали огонь, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Неподалеку от Золотого-4 российские наемники обстреливали позиции наших защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Причепиловка оккупанты использовали гранатометы различных систем.
С начала этих суток, 28 сентября, российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня.
В направлении Крымского вооруженные формирования РФ дважды вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья — удовлетворительное.
Напомним, 26 сентября на Донбассе двое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве, один из них погиб.