За минувшие сутки, 27 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий Объединенных сил сегодня получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В направлении Попасной противник совершил прицельный обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Катериновки враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Новолуганского оккупанты 4 раза открывали огонь, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Неподалеку от Золотого-4 российские наемники обстреливали позиции наших защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Причепиловка оккупанты использовали гранатометы различных систем.

С начала этих суток, 28 сентября, российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня.

В направлении Крымского вооруженные формирования РФ дважды вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья — удовлетворительное.