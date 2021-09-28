Вчера поздно вечером возле Болгарии началась разгрузка застрявшего грузового судна, перевозившего азотные удобрения. Большинство из них вылились в море.

Об этом информирует Dnevnik.

По сообщению национального телевидения, целью операции было изъятие не менее половины груза из 3300 тонн азотных удобрений, перевозимых судном, чтобы можно было поднять носовую часть и переместить судно подальше от воды.

По словам директора Исторического музея в Каварне Пенко Георгиева, которого цитирует BNT, баржа, которая должна была перевозить груз, также застряла, что еще больше затрудняет разгрузку, а погода ухудшается.

Кампания по разгрузке началась после недели ожидания действий владельца судна и данных об утечке в море груза азотных удобрений, оказывающих сильное вредное воздействие на морские организмы. Приказ министра транспорта о чрезвычайных мерах администрации был официально издан в воскресенье из-за опасности для здоровья человека и окружающей среды. Вчера стало известно, что задержка официальной реакции, скорее всего, была вызвана первоначальным приказом главы порта Варна, который, несмотря на риск загрязнения, дал судовладельцу срок в 1 месяц для поднятия сухогруза..

Согласно анализу экологов, угроза утечки азота будет иметь долгосрочные и серьезные последствия для морской флоры и фауны Черного моря. Азотные удобрения вызывают эвтрофикацию воды — то есть из-за повышенного количества химических веществ, участвующих в минеральном питании растений, повышается биологическая продуктивность. Нарушается баланс микроорганизмов, усиливается цветение водорослей, молодые рыбки задыхаются, а взрослые и придонные рыбы теряют свою пищевую базу.

Как сообщалось, в порту Черноморска за загрязнение воды оштрафовали судно под флагом Барбадоса.