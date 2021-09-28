Государственная налоговая служба Харькова арестовала 26 миллионов гривен на счетах украинца, который приобрел несколько автомобилей и земельных участков, не подтвердив при этом источники дохода.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
— Эти затраты в несколько раз превышали официальные доходы этого человека. Операция по покупке этих активов имеет признаки легализации доходов, полученных преступным путем, — говорится в сообщении налоговой.
Открыто уголовное производство по факту правонарушения по ч.2 ст.209 УКУ — легализация (отмывание доходов), полученных преступным путем.
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Государственная налоговая служба Харькова арестовала 26 миллионов гривен на счетах украинца, который приобрел несколько автомобилей и земельных участков, не подтвердив при этом источники дохода.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
— Эти затраты в несколько раз превышали официальные доходы этого человека. Операция по покупке этих активов имеет признаки легализации доходов, полученных преступным путем, — говорится в сообщении налоговой.
Открыто уголовное производство по факту правонарушения по ч.2 ст.209 УКУ — легализация (отмывание доходов), полученных преступным путем.
Ранее глава ГНС на Николаевщине Дмитрий Прокофьев рассказал, что такое налоговая амнистия и зачем она нужна.