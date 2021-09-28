В Куяльницкой ОТГ Одесской области трудные подростки зажгли дом отца-одиночки с пятью детьми. Свою мотивацию они объяснили желанием поразвлечься.

Он этом проинформировали в пресс-службе областного управления полиции.

Дети 9 и 13 лет расколотили окно в доме, подпалили диван и занавески. Домом этим владеет мужчина, который недавно лишился жены, и воспитывает пятерых детей различного возраста: от трех месяцев до тринадцати лет.

Открыто уголовное дело по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины. Санкция по этой статье предусматривает от 3 до 10 лет заключения. Учитывая, что правонарушители в данном случае не достигли совершеннолетия, за них будут отвечать родители.

Напомним, в Николаеве неизвестные пытались поджечь офис адвоката Калаянова.