Иллюстраторка к детской литературе Надежда Кушнир заявила, что едва избежала надругательства во время поездки на «Укрзалізниці».

Об этом информирует 24 канал.

Женщина лежала в купе, когда к ней начал приставать сосед.

— Сначала чувак втирал какую-то дичь, показывал жену и ребенка, тогда вообще разделся и моей рукой пытался мне показать отсутствие у себя пупка. Я не знаю, почему я тогда же и не свалила с того св, а просто сказала, что я не хочу, не буду и что за хрень. Далее он не затыкался, но не трогал меня, и только рассказывал, какая я дрянь и что у меня в жизни ничего не получится. Я развернулась к стенке, он закрыл дверь, стащив с меня одеяло, сам встал на колени и пытался расставить мне ноги, лез целоваться и целовать, — вспоминает художница.

После этого девушка схватила ценные вещи и выбежала к проводнице, чтобы сообщить об инциденте, та вместо немедленной помощи прочитала ей нравоучение.

— Там я получила порцию «чо вы сразу не сказали?» (Когда это сразу, если я пришла моментально). И меня переселили к какому-то мужику, который выкупил все св один. Там я еще получила порцию лекции «пьяные мужчины нуждаются в интиме». Когда вызвали начальника поезда, этот таварищ сказал, что храпел и поэтому мне мешал и я сбежала. Хотя другие соседние св слышали мой ор, но все высказали только свое непонимание. нтересно, что можно было бы сказать в моем случае? Сучка не захочет, кобель не вскочет? Или что я была откровенно одета и этим провоцировала?, — воопрошает Надежда Кушнир.

В итоге ее встретили знакомые, которые помогли ей выбраться из поездка в сохранности.

Напомним, ночью 31 июля 2020 года в поезде «Киев — Мариуполь» неизвестный без верхней одежды ворвался в купе к женщине, которая ехала вместе со своим несовершеннолетним сыном, избил ее и пытался изнасиловать.