В Днепре полицейские совершили наезд на женщину, когда преследовали мотоциклиста в оживленном районе.

Об этом заявили в региональной полиции.

ДТП произошло, когда патруль среагировал на сигнал про ограблений. По пути к месту вызова, они заметили мотоциклиста, подходившего по сводке. Тот начал убегать, тогда началась погоня.

Сотрудники полиции заявили, что мотоцикл намеренно вел опасно, заезжал на тротуары, обгонял пешеходов и в конце концов скрылся во дворах. Уточнив у прохожих, куда направился беглец, патрульные заехали в арку одного из домов, зацепив женщину.

Пострадавшая получила травму ноги, ее забрала скорая.

Напомним, карета «скорой помощи» угодила в смертельную аварию в Харькове.