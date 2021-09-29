В Днепре полицейские совершили наезд на женщину, когда преследовали мотоциклиста в оживленном районе.
Об этом заявили в региональной полиции.
ДТП произошло, когда патруль среагировал на сигнал про ограблений. По пути к месту вызова, они заметили мотоциклиста, подходившего по сводке. Тот начал убегать, тогда началась погоня.
Сотрудники полиции заявили, что мотоцикл намеренно вел опасно, заезжал на тротуары, обгонял пешеходов и в конце концов скрылся во дворах. Уточнив у прохожих, куда направился беглец, патрульные заехали в арку одного из домов, зацепив женщину.
Пострадавшая получила травму ноги, ее забрала скорая.
Напомним, карета «скорой помощи» угодила в смертельную аварию в Харькове.
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В Днепре полицейские совершили наезд на женщину, когда преследовали мотоциклиста в оживленном районе.
Об этом заявили в региональной полиции.
ДТП произошло, когда патруль среагировал на сигнал про ограблений. По пути к месту вызова, они заметили мотоциклиста, подходившего по сводке. Тот начал убегать, тогда началась погоня.
Сотрудники полиции заявили, что мотоцикл намеренно вел опасно, заезжал на тротуары, обгонял пешеходов и в конце концов скрылся во дворах. Уточнив у прохожих, куда направился беглец, патрульные заехали в арку одного из домов, зацепив женщину.
Пострадавшая получила травму ноги, ее забрала скорая.
Напомним, карета «скорой помощи» угодила в смертельную аварию в Харькове.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа