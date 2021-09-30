Наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали на Донбассе более 400 нарушений режима прекращения огня. Среди нарушений — многочисленные обстрелы и взрывы.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 29 сентября.

Больше всего нарушений «тишины» было в Донецкой области — 257. Также ОБСЕ отмечает 15 взрывов, среди которых 1 взрыв прогремел в воздухе и 14 взрывов — неопределенного происхождения.

Большинство нарушений зафиксировано в районе Широкино. Обострение ситуации в этом районе фиксируют вторые сутки подряд.

В Луганской области ОБСЕ зафиксировала 159 нарушений режима прекращения огня, включая 38 взрывов неопределенного происхождения.

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксированы в районе участка разведения возле Золотого и в районе Анновки.

Накануне сообщалось, что пророссийские террористы на Донбассе восемь раз нарушали режим прекращения огня, в результате ранения получили двое бойцов.