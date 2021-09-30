Наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали на Донбассе более 400 нарушений режима прекращения огня. Среди нарушений — многочисленные обстрелы и взрывы.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 29 сентября.
Больше всего нарушений «тишины» было в Донецкой области — 257. Также ОБСЕ отмечает 15 взрывов, среди которых 1 взрыв прогремел в воздухе и 14 взрывов — неопределенного происхождения.
Большинство нарушений зафиксировано в районе Широкино. Обострение ситуации в этом районе фиксируют вторые сутки подряд.
В Луганской области ОБСЕ зафиксировала 159 нарушений режима прекращения огня, включая 38 взрывов неопределенного происхождения.
Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксированы в районе участка разведения возле Золотого и в районе Анновки.
Накануне сообщалось, что пророссийские террористы на Донбассе восемь раз нарушали режим прекращения огня, в результате ранения получили двое бойцов.
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Наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали на Донбассе более 400 нарушений режима прекращения огня. Среди нарушений — многочисленные обстрелы и взрывы.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 29 сентября.
Больше всего нарушений «тишины» было в Донецкой области — 257. Также ОБСЕ отмечает 15 взрывов, среди которых 1 взрыв прогремел в воздухе и 14 взрывов — неопределенного происхождения.
Большинство нарушений зафиксировано в районе Широкино. Обострение ситуации в этом районе фиксируют вторые сутки подряд.
В Луганской области ОБСЕ зафиксировала 159 нарушений режима прекращения огня, включая 38 взрывов неопределенного происхождения.
Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксированы в районе участка разведения возле Золотого и в районе Анновки.
Накануне сообщалось, что пророссийские террористы на Донбассе восемь раз нарушали режим прекращения огня, в результате ранения получили двое бойцов.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
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Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
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Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа