За последние сутки пророссийские террористы на Донбассе восемь раз нарушали режим прекращения огня, в результате ранения получили двое бойцов.
Об этом сообщили в штабе ООС.
В направлении Павлополя враги прицельно били из автоматического гранатомета, у Камня позиции ВСУ попали под бомбардировки запрещенных 120 миллиметровых минометов и гранатометов.
А вблизи Крымского вооруженные силы столкнулись с плотным огнем противника из стрелкового оружия и противотанкового гранатомета.
Помимо этого, под Лебединском и Широкино боевики скинули гранату с беспилотника.
Двое бойцов, получивших ранения, находятся в стабильном состоянии.
С начала среды сепаратисты успели устроить обстрел по нескольким направлениям: в районе Золотого-4 били гранатометы, а под Песками гремели пулемет и противотанковые гранатометы.
Напомним, за 27 сентября на фронте получил ранение один боец.
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За последние сутки пророссийские террористы на Донбассе восемь раз нарушали режим прекращения огня, в результате ранения получили двое бойцов.
Об этом сообщили в штабе ООС.
В направлении Павлополя враги прицельно били из автоматического гранатомета, у Камня позиции ВСУ попали под бомбардировки запрещенных 120 миллиметровых минометов и гранатометов.
А вблизи Крымского вооруженные силы столкнулись с плотным огнем противника из стрелкового оружия и противотанкового гранатомета.
Помимо этого, под Лебединском и Широкино боевики скинули гранату с беспилотника.
Двое бойцов, получивших ранения, находятся в стабильном состоянии.
С начала среды сепаратисты успели устроить обстрел по нескольким направлениям: в районе Золотого-4 били гранатометы, а под Песками гремели пулемет и противотанковые гранатометы.
Напомним, за 27 сентября на фронте получил ранение один боец.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
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