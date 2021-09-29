За последние сутки пророссийские террористы на Донбассе восемь раз нарушали режим прекращения огня, в результате ранения получили двое бойцов.

Об этом сообщили в штабе ООС.

В направлении Павлополя враги прицельно били из автоматического гранатомета, у Камня позиции ВСУ попали под бомбардировки запрещенных 120 миллиметровых минометов и гранатометов.

А вблизи Крымского вооруженные силы столкнулись с плотным огнем противника из стрелкового оружия и противотанкового гранатомета.

Помимо этого, под Лебединском и Широкино боевики скинули гранату с беспилотника.

Двое бойцов, получивших ранения, находятся в стабильном состоянии.

С начала среды сепаратисты успели устроить обстрел по нескольким направлениям: в районе Золотого-4 били гранатометы, а под Песками гремели пулемет и противотанковые гранатометы.

Напомним, за 27 сентября на фронте получил ранение один боец.