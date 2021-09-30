За минувшие сутки, 29 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации в районе проведения операции Объединенных сил 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе Золотого-4 противник вел прицельный огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Пески российские наемники обстреляли наши позиции, применив ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Возле Шумов враг совершил прицельный обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

В направлении Лебединого оккупанты четыре раза вели плотный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Украинские военнослужащие открывали огонь и заставили противника прекратить огневую активность. Потерь среди наших воинов нет.

С начала этих суток, 30 сентября, случаев нарушения прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали на Донбассе более 400 нарушений режима прекращения огня. Среди нарушений — многочисленные обстрелы и взрывы.