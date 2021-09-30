На дороге возле польской Лодзи погибли трое украинцев, машина с ними влетела в электроопору и порвалась на части.
Об этом информирует полиция Лодзи.
Четверо граждан Украины: двое парней 23 и 25 лет с девушками такого же возраста отправились в поездку по Польше с местными номерами.
Водитель по какой-то причине не удержал руль и на быстрой скорость врезался в столб, машину перерубило на несколько частей.
Выжила только одна из девушек, ее приятели скончались на месте. Прокуратура Лодзи взялась за расследование.
Как сообщалось, в Австрии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием украинской семьи, в результате которого погибли двое детей.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа
На дороге возле польской Лодзи погибли трое украинцев, машина с ними влетела в электроопору и порвалась на части.
Об этом информирует полиция Лодзи.
Четверо граждан Украины: двое парней 23 и 25 лет с девушками такого же возраста отправились в поездку по Польше с местными номерами.
Водитель по какой-то причине не удержал руль и на быстрой скорость врезался в столб, машину перерубило на несколько частей.
Выжила только одна из девушек, ее приятели скончались на месте. Прокуратура Лодзи взялась за расследование.
Как сообщалось, в Австрии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием украинской семьи, в результате которого погибли двое детей.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа