На дороге возле польской Лодзи погибли трое украинцев, машина с ними влетела в электроопору и порвалась на части.

Об этом информирует полиция Лодзи.

Четверо граждан Украины: двое парней 23 и 25 лет с девушками такого же возраста отправились в поездку по Польше с местными номерами.

Водитель по какой-то причине не удержал руль и на быстрой скорость врезался в столб, машину перерубило на несколько частей.

Выжила только одна из девушек, ее приятели скончались на месте. Прокуратура Лодзи взялась за расследование.

Как сообщалось, в Австрии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием украинской семьи, в результате которого погибли двое детей.