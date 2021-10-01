По меньшей мере 118 человек уже были убиты в столкновениях между преступными группировками в тюрьме эквадорского портового города Гуаякиль.

Об этом пишет Dnevnik.

Все началось во вторник, когда зеки из разных банд начали войну на истребление, применяя огнестрельное оружие, один из них перебрался в другой блок, где содержались члены враждебного картеля.

По сообщениям местных СМИ, бои продолжаются и до сегодняшнего дня, в тюрьме слышатся взрыв, хотя власти заверяют, что ситуация под контролем.

Для сдерживания насилия потребовалась полицейская операция с участием 900 человек, в том числе военных. Журналисты в Эквадоре пишут, что убийства могли быть заказаны «извне», поскольку столкновения между мексиканскими наркокартелями теперь распространились на всю страну. Сами эквадорские группировки действуют скорее как «субподрядчики» могущественных мексиканский картелей, которые контролируют оборот наркотиков в Центральной и Южной Америках.

Кроме того, в последние годы ходят разговоры переполненных тюрьмах в Эквадоре.

Напомним, движение «Талибан» заявило о захвате тюрьмы в северной афганской провинции Джаузджан и освобождении всех заключенных.