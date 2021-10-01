Мощный тайфун «Миндулле» охватил японское Токио. В результате чего было сегодня отменено 357 авиарейсов, а без света остались жители более 6 тысяч домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японские СМИ.
Кроме этого, в результате непогоды было отменено паромное сообщение в Токийском заливе и перекрыто несколько железнодорожных сообщений между Токио и городом Нагоя.
Известно, что тайфун сейчас находится рядом с островом Хонсю и со скоростью 35 километров в час направляется на северо-восток.
Отмечено, что порывы ветра время от времени достигают в центре атмосферного вихря достигают 60 метров в секунду.
Ожидается, что тайфун нанесет удар на префектуру Тиба, поэтому местная власть обращается к жителям города Кацуура с просьбой покинуть свои дома.
Сейчас к эвакуации готовятся почти 7 тысяч человек.
Напомним, извержение вулкана на Канарских островах уничтожило не менее 166 домов на острове Пальма.
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Мощный тайфун «Миндулле» охватил японское Токио. В результате чего было сегодня отменено 357 авиарейсов, а без света остались жители более 6 тысяч домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японские СМИ.
Кроме этого, в результате непогоды было отменено паромное сообщение в Токийском заливе и перекрыто несколько железнодорожных сообщений между Токио и городом Нагоя.
Известно, что тайфун сейчас находится рядом с островом Хонсю и со скоростью 35 километров в час направляется на северо-восток.
Отмечено, что порывы ветра время от времени достигают в центре атмосферного вихря достигают 60 метров в секунду.
Ожидается, что тайфун нанесет удар на префектуру Тиба, поэтому местная власть обращается к жителям города Кацуура с просьбой покинуть свои дома.
Сейчас к эвакуации готовятся почти 7 тысяч человек.
Напомним, извержение вулкана на Канарских островах уничтожило не менее 166 домов на острове Пальма.
Испанские власти объявили Ла-Пальму — северо-западный остров архипелага у побережья Северной Африки — зоной бедствия, пообещав финансовую поддержку всем пострадавшим от вулканической активности.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа