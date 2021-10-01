Глава Государственной архивной службы Анатолий Хромов заявил, что его водителя задела шальная пуля.
Об этом он написал в социальных сетях.
Глава Госархива уехал в командировку, а шофер остался со служебным авто.
— В это время из соседнего дома по моему водителю, который находился рядом с гаражом, был произведен выстрел (или несколько). Пуля или дробь задела подбородок Сергея, — рассказал Анатолий Хромов.
Попадание серьезного вреда мужчине не нанесло.
— Скорая помощь и полиция отработали хорошо. Следственно-оперативная группа задержала вероятного стрелка. Другие обстоятельства устанавливаются. Я не знаю мотивов стрелявшего человека. Ни с чем это не связываю и прошу не строить конспирологических теорий, — добавил руководитель архивной службы.
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Глава Государственной архивной службы Анатолий Хромов заявил, что его водителя задела шальная пуля.
Об этом он написал в социальных сетях.
Глава Госархива уехал в командировку, а шофер остался со служебным авто.
— В это время из соседнего дома по моему водителю, который находился рядом с гаражом, был произведен выстрел (или несколько). Пуля или дробь задела подбородок Сергея, — рассказал Анатолий Хромов.
Попадание серьезного вреда мужчине не нанесло.
— Скорая помощь и полиция отработали хорошо. Следственно-оперативная группа задержала вероятного стрелка. Другие обстоятельства устанавливаются. Я не знаю мотивов стрелявшего человека. Ни с чем это не связываю и прошу не строить конспирологических теорий, — добавил руководитель архивной службы.
Как сообщалось, директор госархива Николаевщины Левченко пошла на повышение в Киев.
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