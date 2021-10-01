На Донбассе пророссийские террористы открыли огонь по Авдеевке минометными минами: пострадали несколько частных домов.
Об этом сообщили в штабе ООС.
Предположительно, обстрел велся из позиций оккупантов возле Ясиноватой, при этом, использовались мины 120мм, запрет которых прописан в Минских соглашениях.
Взрывами задели дома по улице Колосовой (143 и 151).
По словам военных, из мирного населения никто не погиб. Ранений также удалось избежать.
Напомним, в конце августа в качестве цели для обстрела боевики также выбрали Авдеевку и ранили 8 военнослужащих.
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На Донбассе пророссийские террористы открыли огонь по Авдеевке минометными минами: пострадали несколько частных домов.
Об этом сообщили в штабе ООС.
Предположительно, обстрел велся из позиций оккупантов возле Ясиноватой, при этом, использовались мины 120мм, запрет которых прописан в Минских соглашениях.
Взрывами задели дома по улице Колосовой (143 и 151).
По словам военных, из мирного населения никто не погиб. Ранений также удалось избежать.
Напомним, в конце августа в качестве цели для обстрела боевики также выбрали Авдеевку и ранили 8 военнослужащих.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
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|
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