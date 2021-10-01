На Донбассе пророссийские террористы открыли огонь по Авдеевке минометными минами: пострадали несколько частных домов.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Предположительно, обстрел велся из позиций оккупантов возле Ясиноватой, при этом, использовались мины 120мм, запрет которых прописан в Минских соглашениях.

Взрывами задели дома по улице Колосовой (143 и 151).

По словам военных, из мирного населения никто не погиб. Ранений также удалось избежать.

Напомним, в конце августа в качестве цели для обстрела боевики также выбрали Авдеевку и ранили 8 военнослужащих.