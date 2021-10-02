За убийство вдовы главы Заводского райсуда Николаева Татьяны Рудяк исполнителя этого преступления приговорили к 14 годам тюрьмы. Относительно троих фигурантов производства закрыты.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора суда.

Суд в составе судей Ирины Догаревой, Татьяны Кологривой и присяжных признал Виталия Гнатенко виновным в умышленном убийстве и похищении. За это ему дали 14 лет и четыре месяца лишения свободы. В краже драгоценностей убитой его признали невиновным.

Стоит сказать, что Виталию Гнатенко засчитали срок предварительного заключения по так называемому «закону Савченко», то есть один день содержания под стражей, начиная с 4 сентября 2014 года, считается как два. Таким образом он отбыл почти все наказание. До момента вступления в силу приговора его все же оставили под стражей.

Как известно, в декабре 2013 года умер председатель Заводского районного суда Николаева Александр Рудяк, он оставил своей супруге Татьяне Рудяк в наследство недвижимость и большую сумму денег. В начале августа 2014 года она пропала без вести. А спустя неделю на берегу реки нашли ее труп, завернутый в целлофановый пакет.

НикВести писали, что глава Заводского райсуда Николаева Александр Рудяк еще при жизни просил своего сына Сергея переоформить на жену Татьяну часть имущества — машину и земельный участок в Рыбаковке. Но тот не выполнил поручение отца. После смерти Рудяка-старшего двое его сыновей не хотели делить с мачехой наследство. Они решили избавиться от Татьяны и в мае 2014 года начали планировать ее убийство.

Примаков, который сегодня сидит на скамье подсудимых, работал в то время водителем Андрея Рудяка. Именно он познакомил судью с Гнатенко, который уже был судим за тяжкое преступление. Сергей и Андрей Рудяки поручили Гнатенко убийство мачехи. За это сыновья покойного судьи пообещали заплатить 5 тысяч долларов.

Владимир Краснощек с адвокатом Виталий Гнатенко Виталий Примаков

Киллер несколько дней следил за своей жертвой, изучая ее график, маршруты до работы. Вскоре он позвонил Андрею и сказал, что выполнил заказ, требуя обещанных денег. Судья заплатил Гнатенко только часть суммы — 3 тысячи, сказав, что больше денег у него на тот момент не было.

Когда братья узнали, что чиновница все еще жива, они принялись искать киллера через Примакова, рассказав последнему о запланированном убийстве. Гнатенко рассказал Рудякам, что когда-то в тюрьме он познакомился с Краснощеком, отсидевшим за исполнение заказного убийства. Краснощеку братья также предложили участвовать в убийстве, пообещав за это 2 тысячи долларов.

Братья запланировали преступление на 30 июля, тщательно подготовившись к нему и «распределив роли». За день до убийства Андрей достал милицейскую форму и наручники, вместе с Примаковым они арендовали автомобиль.

Прокурор Оксана Каменская Адвокаты обвиняемых

Около 8 часов утра, когда Татьяна вышла из дома, к ней подошел Краснощек. Представившись правоохранителем, он заявил, что она задерживается за финансовые махинации, одел на нее металлический браслет и усадил в авто, за рулем которого был Примаков. Чтобы Татьяна не закричала, они заклеили ей рот скотчем и одели на голову полиэтиленовый пакет. Трое киллеров должны были увезти свою жертву в семейный дом Рудяков, что в селе Радсад.

Около Варваровского моста их уже ждал судья Андрей, он не только показывал дорогу своим поддельникам, но и сопровождал на своем авто, на тот случай, если остановят сотрудники Госавтоинспекции. Как установило следствие, адвокат Сергей Рудяк в тот день с ними не поехал, так как заболел.

Когда все пятеро приехали в Радсад, Андрей увидел около двора соседку и, чтобы отвлечь ее, повел на кладбище, на могилу своего отца. А в этот момент Гнатенко на заднем сидении машины задушил Татьяну. Вечером того же дня Андрей Рудяк, Примаков, Гнатенко и Краснощек избавились от тела — выплыли на лодке на средину реки неподалеку поселка Баловное, прикрепили груз и сбросили в воду убитую.

Стоит отметить, что за заказ братья заплатили киллерам в общей сложности 8 тысяч долларов. Также Примаков и Краснощек продали снятое с убитой женщины золото — серьги, браслет, кольца, золотые часы (по данным следствия, они украли ценностей на 35 тысяч гривен, а продали в ломбарде за 4 тысячи). Позже Гнатенко, которому по договоренности должны были достаться украшения, узнал, что подельники продали их, а деньги потратили. Он стал требовать от братьев допольнительной платы — Андрей Рудяк отдал золотой браслет, стоимостью 30 тысяч гривен.

Напомним, что Андрей Рудяк, который был судьей Центрального райсуда Николаева, сбежал из Украины.