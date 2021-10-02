Активиста Лейбористской партии Грузии ранили ножом на избирательном участке в селе Даштапа Марнеульского района.

Пресс-служба Лейбористской партии подтвердила факт нападения и обвиняет в инциденте активиста «Грузинской мечты», сообщает «Эхо Кавказа».

Известно, что пострадавшего госпитализировали в одну из клиник Марнеульского района. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства событий.

По словам родственников пострадавшего, в результате нападения, мужчина получил серьезное ранение. На данный момент неизвестно, что стало причиной инцидента. На месте мобилизована полиция.

Задержанный 1 октября экс-президент Грузии Михеил Саакашвили написал письмо из тюрьмы, в котором утверждает, что знал, что его арестуют «по сфабрикованным приговорам, вынесенным по приказу президента РФ Владимира Путина». Также он призвал граждан Грузии идти на местные выборы.