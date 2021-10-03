В ночь с 1 на 2 октября в Чернигове нашли мужчины, который оказался сотрудником полиции. Рядом с ним без сознания лежал еще один человек — также правоохранитель. Полиция открыла уголовное дело и задержала 6 человек.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черниговской области.

По факту нападения на полицейских возбуждено уголовное дело и назначено служебное расследование. Оба правоохранителя в момент нападения находились в отпуске и были в гражданской одежде.

«Полиция задержала шестерых молодых людей, которые могут быть причастны к произошедшему», — добавили в пресс-службе.

Уголовное дело открыто по факту умышленного убийства. Полиция опрашивает свидетелей и изучает видео с камер наблюдения.

Отметим, что раненный полицейский находится в реанимации.

Напомним, летом в Первомайском районе Николаевской области женщина нанесла патрульному полицейскому телесные повреждения, он нуждался в медицинской помощи.