В ночь с 1 на 2 октября в Чернигове нашли мужчины, который оказался сотрудником полиции. Рядом с ним без сознания лежал еще один человек — также правоохранитель. Полиция открыла уголовное дело и задержала 6 человек.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черниговской области.
По факту нападения на полицейских возбуждено уголовное дело и назначено служебное расследование. Оба правоохранителя в момент нападения находились в отпуске и были в гражданской одежде.
«Полиция задержала шестерых молодых людей, которые могут быть причастны к произошедшему», — добавили в пресс-службе.
Уголовное дело открыто по факту умышленного убийства. Полиция опрашивает свидетелей и изучает видео с камер наблюдения.
Отметим, что раненный полицейский находится в реанимации.
Напомним, летом в Первомайском районе Николаевской области женщина нанесла патрульному полицейскому телесные повреждения, он нуждался в медицинской помощи.
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В ночь с 1 на 2 октября в Чернигове нашли мужчины, который оказался сотрудником полиции. Рядом с ним без сознания лежал еще один человек — также правоохранитель. Полиция открыла уголовное дело и задержала 6 человек.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черниговской области.
По факту нападения на полицейских возбуждено уголовное дело и назначено служебное расследование. Оба правоохранителя в момент нападения находились в отпуске и были в гражданской одежде.
«Полиция задержала шестерых молодых людей, которые могут быть причастны к произошедшему», — добавили в пресс-службе.
Уголовное дело открыто по факту умышленного убийства. Полиция опрашивает свидетелей и изучает видео с камер наблюдения.
Отметим, что раненный полицейский находится в реанимации.
Напомним, летом в Первомайском районе Николаевской области женщина нанесла патрульному полицейскому телесные повреждения, он нуждался в медицинской помощи.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа