Гражданин Украины погиб во время аварии в Польше. 23-летний парень наносил дорожную разметку.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на польские СМИ.

Инцидент произошел на скоростной трассе S17 между Люблином и Варшавой.

«Автомобиль Volkswagen Transporter, принадлежащий дорожникам, стоял на аварийной полосе. Перед ним двое рабочих, один из них — украинец, наносили горизонтальные разметки», — говорится в сообщении.

рузовик протаранил заднюю часть припаркованного Volkswagen, который по инерции снес рабочих.

«Сила столкновения была настолько большой, что украинец, который был перед автомобилями, погиб на месте. Второго работника доставили в больницу в Пулавах», — отмечается в сообщении.

Напомним, в Польше в результате ДТП пострадали четыре украинца, в том числе несовершеннолетний.