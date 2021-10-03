Гражданин Украины погиб во время аварии в Польше. 23-летний парень наносил дорожную разметку.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на польские СМИ.
Инцидент произошел на скоростной трассе S17 между Люблином и Варшавой.
«Автомобиль Volkswagen Transporter, принадлежащий дорожникам, стоял на аварийной полосе. Перед ним двое рабочих, один из них — украинец, наносили горизонтальные разметки», — говорится в сообщении.
рузовик протаранил заднюю часть припаркованного Volkswagen, который по инерции снес рабочих.
«Сила столкновения была настолько большой, что украинец, который был перед автомобилями, погиб на месте. Второго работника доставили в больницу в Пулавах», — отмечается в сообщении.
Напомним, в Польше в результате ДТП пострадали четыре украинца, в том числе несовершеннолетний.
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Гражданин Украины погиб во время аварии в Польше. 23-летний парень наносил дорожную разметку.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на польские СМИ.
Инцидент произошел на скоростной трассе S17 между Люблином и Варшавой.
«Автомобиль Volkswagen Transporter, принадлежащий дорожникам, стоял на аварийной полосе. Перед ним двое рабочих, один из них — украинец, наносили горизонтальные разметки», — говорится в сообщении.
рузовик протаранил заднюю часть припаркованного Volkswagen, который по инерции снес рабочих.
«Сила столкновения была настолько большой, что украинец, который был перед автомобилями, погиб на месте. Второго работника доставили в больницу в Пулавах», — отмечается в сообщении.
Напомним, в Польше в результате ДТП пострадали четыре украинца, в том числе несовершеннолетний.
|
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