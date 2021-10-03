За субботу николаевские спасатели загасили два возгорания в хозяйственных постройках, нде хранилось сено.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Первый пожар тужили в Кривоозерской ОТГ, ранним утром спасателям поступил сигнал про горящую крышу сарая с сеном. Огонь потушили за час.
Второй похожий случай произошел ночью в селе у Березанки. За 1:40 огонь в постройке удалось окончательно загасить. В обоих случаях причины воспламенения устанавливаются.
Напомним, николаевские спасатели ликвидировали возгорание на открытых территориях и уберегли от огня щенка.
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За субботу николаевские спасатели загасили два возгорания в хозяйственных постройках, нде хранилось сено.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Первый пожар тужили в Кривоозерской ОТГ, ранним утром спасателям поступил сигнал про горящую крышу сарая с сеном. Огонь потушили за час.
Второй похожий случай произошел ночью в селе у Березанки. За 1:40 огонь в постройке удалось окончательно загасить. В обоих случаях причины воспламенения устанавливаются.
Напомним, николаевские спасатели ликвидировали возгорание на открытых территориях и уберегли от огня щенка.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
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Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
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