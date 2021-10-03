За субботу николаевские спасатели загасили два возгорания в хозяйственных постройках, нде хранилось сено.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Первый пожар тужили в Кривоозерской ОТГ, ранним утром спасателям поступил сигнал про горящую крышу сарая с сеном. Огонь потушили за час.

Второй похожий случай произошел ночью в селе у Березанки. За 1:40 огонь в постройке удалось окончательно загасить. В обоих случаях причины воспламенения устанавливаются.

Напомним, николаевские спасатели ликвидировали возгорание на открытых территориях и уберегли от огня щенка.