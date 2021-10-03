В селе Малая Костромка под Кривым Рогом с высокой стройки упал девятилетний ребенок.
Об этом пишет местное издание «Днепр час».
Четвероклассник забрался на недостроенный дом и вывалился вечером суботы.
Пострадавшего отвезли в реанимацию криворожской больницы. У мальчика сломлена голень, есть подозрение на перелом хребта. Состояние считается тяжелым.
Напомним, в Николаеве полуторагодовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа.
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В селе Малая Костромка под Кривым Рогом с высокой стройки упал девятилетний ребенок.
Об этом пишет местное издание «Днепр час».
Четвероклассник забрался на недостроенный дом и вывалился вечером суботы.
Пострадавшего отвезли в реанимацию криворожской больницы. У мальчика сломлена голень, есть подозрение на перелом хребта. Состояние считается тяжелым.
Напомним, в Николаеве полуторагодовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа