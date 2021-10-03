В Кабуле возле мечети Идгах прогремел взрыв, который убил семь человек.
Как пишет Al Jazeera, факт взрыва подтвердил спикер «Талибана».
В этот момент в мечети проходила панихида по матери официального представителя талибов Забихуллы Муджахида.
— Я слышал звук взрыва возле мечети, за которым последовала стрельба, — заявил журналистам лавочник, торгующий по соседству.
Еще никто не успел взять на себя ответственность за теракт. Однако после того, как талибы захватили Афганистан в середине августа, количество нападений на них боевиков ИГИЛ увеличилось.
ИГИЛ сохраняет сильное присутствие в восточной провинции Нангархар и считает талибов врагом.
В пятницу боевики «Талибана» совершили налет на укрытие ИГИЛ к северу от Кабула в провинции Парван. Рейд произошел после того, как бомба, заложенная на обочине дороги, ранила четырех талибов в этом районе.
Напомним, террористическая организация «Исламское государство» взяло ответственность за ракетный удар по аэропорту Кабула
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В Кабуле возле мечети Идгах прогремел взрыв, который убил семь человек.
Как пишет Al Jazeera, факт взрыва подтвердил спикер «Талибана».
В этот момент в мечети проходила панихида по матери официального представителя талибов Забихуллы Муджахида.
— Я слышал звук взрыва возле мечети, за которым последовала стрельба, — заявил журналистам лавочник, торгующий по соседству.
Еще никто не успел взять на себя ответственность за теракт. Однако после того, как талибы захватили Афганистан в середине августа, количество нападений на них боевиков ИГИЛ увеличилось.
ИГИЛ сохраняет сильное присутствие в восточной провинции Нангархар и считает талибов врагом.
В пятницу боевики «Талибана» совершили налет на укрытие ИГИЛ к северу от Кабула в провинции Парван. Рейд произошел после того, как бомба, заложенная на обочине дороги, ранила четырех талибов в этом районе.
Напомним, террористическая организация «Исламское государство» взяло ответственность за ракетный удар по аэропорту Кабула
|
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Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
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|
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