Уроженца Николаевщины Олега П. судят по обвинению в морском пиратстве и захвате сухогруза Jaeger, однако работавшие на этом судне моряки утверждают обратное. Мужчина взялся за карабин, чтобы получить зарплату, которую ему не платили 4 месяца под разными предлогами.

Разговор провел журналист «Думской».

Если верить стороне обвинения, то Олег П. обеспечивал охрану судна Jaeger под флагом Маршалловых островов. 21 июля 2019 года он схватил нарезной карабин Browning Ваг Match.308 и забрался на мостик капитана, где произвел выстрел и объявил о захвате сухогруза, после чего начал вымогать выкуп в полмиллиона долларов. Капитан переговоры провел и договорился с пиратом о компромиссе в шесть тысяч долларов, в результате которого тот сложил оружие.

Однако мужчина, служивший на судне под командованием Олега П., заявил «Думской», что тому не платили зарплату в течение четырех месяцев и накопилось как раз шесть тысяч долларов.

— Он постоянно общался с работодателем, спрашивал, когда выплатят деньги. В ответ — тишина. Долг только рос. В какой-то момент он отчаялся и пошел на крайние меры. Поднялся на мостик судна, достал из оружейного ящика винтовку – все оружие хранится именно там - и выстрелил в потолок, потребовав выплатить ему наконец зарплату, примерно шесть тысяч долларов. При этом пообещал, что не сойдет с мостика, пока не увидит денег, - пересказывает свою версию очевидец инцидента, — утверждает знакомый «пирата».

Коллега говорит, что история с требованием выкупа — вымысел, а Олег сидел на мостике с оружием в течении 24 часов, до того, как его обезоружила охрана. В следующем порту его высадили на берег и дали улететь в Украину, без обращений в местную полицию.

— Он улетел в Украину, а уже здесь им неожиданно заинтересовалась СБУ, — отмечает источник «Думской».

Причем дело о самом пирастве открыли спустя полгода после инцидента, несмотря на жестокие законы по данному преступлению, действующие в азиатских странах, возле которых регулярно проходил корабль.

Сам Олег П. внес 454 тысячи гривен и вышел под залог.

«Думская» также пишет, что в материалах следствия не указывается еще один эпизод с начальником охраны.

— Когда злоумышленник вернулся на плавучую базу охранной компании, он захватил ее арсенал и начал новые переговоры. На этот раз требовал 100 тысяч долларов, в противном случае угрожал выбросить все оружие за борт. Компания отказалась выплачивать выкуп. Часть оружия «пират» успел выбросить, но потом его остановили силой. Поскольку события происходили в открытом море, то его невозможно было привлечь к ответственности. Пирата удалось задержать уже в Украине — в Николаеве, — акцентирует издание.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения николаевцу, которого подозревают в пиратстве в Индийском океане. Это первый случай, когда украинцу сообщили подозрение в пиратстве.