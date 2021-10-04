Женщина, которая родила в больнице, попавшей по хакерскую атаку, подала в суд из-за смерти дочери.

Об этом случае пишет Futurism.

Кибератака была направлена на ключевое для больницы оборудование. Хакеры взяли медцентр под контроль в 2019 году, однако учреждение на выкуп не согласилось почти сразу, упустив возможность уменьшить понесенный ущерб.

По данным WSJ, через неделю после нападения Тейранни Кидд отправилась в медицинский центр Спрингхилла, чтобы родить свою дочь

Без мониторов, которые врачи и медсестры используют для наблюдения за жизненно важными состояниями пациентов и их будущих детей, персонал упустил момент, когда пуповина обернулась вокруг шеи новорожденной. После этого у младенца серьезно повредился мозг и он умер через девять месяцев.

Документы расследования показали, что медицинский персонал писал друг другу сообщения о том, что смерть можно было бы легко предотвратить. Однако каким образом никто не указываккал.

Хакер не был публично идентифицирован, но WSJ сообщает, что это, скорее всего, российская банда, которая с 2018 года атаковала как минимум 235 больниц и десятки других медицинских учреждений с помощью атак с использованием программ-вымогателей.

Напомним, cпецслужбы США заявили о кибератаке российских хакеров на американские больницы.