В воскресенье небольшой частный самолет врезался в нежилое здание недалеко от Милана на севере Италии.

Агентство ANSA сообщило, что все восемь человек на борту погибли.

Пострадавшие — пилот, второй пилот, пятеро взрослых пассажиров и ребенок. Pilatus PC-12 разбилась вскоре после 13:00 на необитаемом одноэтажном здании в деревне Сан-Донато-Миланезе на юго-востоке Милана.

Здание использовалось под офисы и, по некоторым данным, находилось на реконструкции, на момент аварии в нем никого не было. Прилегающая стоянка также использовалась для автобусов. После крушения здания всппыхнуло.

Машины стояли возле здания, которое загорелось после крушения самолета. Густой дым поднялся к небу. Пожарные быстро потушили пожар.

Сообщается, что самолет вылетел из миланского аэропорта Линате в Ольбию на Сардинии. Машину должен был пилотировать румынский миллиардер. По предварительной информации, все жертвы — иностранцы.

Напомним, 28 июля, около 13:40 вблизи села Шепаровцы Коломыйского района Ивано-Франковщины легкомоторный спортивный самолет упал на частный жилой дом.