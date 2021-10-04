В селе Хорунжева Полтавщины в жилом доме взорвалась газовая смесь, ранение получила владельца.
Об этом сообщили в сводке ГСЧС.
Пожара после взрыва не последовало, спасателям оставалось только эвакуировать пострадавшую.
Женщину госпитализировали в хирургическое отделение Лубенской ЦРБ. Состояние оценивается как средняя тяжесть. На место происшествия привлекалось одно отделение спасателей.
Как сообщалось, в городе Лубны Полтавской области произошел мощный взрыв на магистральном газопроводе предприятия «Лубныгаз». Инцидент спровоцировал пожар в поле.
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В селе Хорунжева Полтавщины в жилом доме взорвалась газовая смесь, ранение получила владельца.
Об этом сообщили в сводке ГСЧС.
Пожара после взрыва не последовало, спасателям оставалось только эвакуировать пострадавшую.
Женщину госпитализировали в хирургическое отделение Лубенской ЦРБ. Состояние оценивается как средняя тяжесть. На место происшествия привлекалось одно отделение спасателей.
Как сообщалось, в городе Лубны Полтавской области произошел мощный взрыв на магистральном газопроводе предприятия «Лубныгаз». Инцидент спровоцировал пожар в поле.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа