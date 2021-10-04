В селе Хорунжева Полтавщины в жилом доме взорвалась газовая смесь, ранение получила владельца.

Об этом сообщили в сводке ГСЧС.

Пожара после взрыва не последовало, спасателям оставалось только эвакуировать пострадавшую.

Женщину госпитализировали в хирургическое отделение Лубенской ЦРБ. Состояние оценивается как средняя тяжесть. На место происшествия привлекалось одно отделение спасателей.

Как сообщалось, в городе Лубны Полтавской области произошел мощный взрыв на магистральном газопроводе предприятия «Лубныгаз». Инцидент спровоцировал пожар в поле.