Под Запорожьем дайвер решил понырять в Днепр и оказался на пути едущего на быстрой скорости катера, мужчине оторвало руку лопастями.

Об этом сообщает региональная полиция.

Инцидент произошел этой ночью. Пловца с тяжелыми травмами с места забрали медики. Сообщается, что у него полностью оторвана одна из рук, травмирована грудь, сломаны ребра.

— Установлено, что в ночное время на реке Днепр мужчина занимался подводной охотой, во время поднятия на поверхность попал под катер, который проплывал мимо. По факту следственным управлением открыто уголовное производство по ч.1 ст.291 УК, — уточнили в ведомстве.

Как сообщалось, в Очакове мужчина нырнул в воду с пирса и получил травму позвоночника.