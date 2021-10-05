Из-за дорожно транспортного происшествия с участием автомобиля Hyundai и электросамоката в центре Николаева приостановлено движение трамвая №3.

Как сообщают в «Николаевэлектротрансе» авария произошла на трамвайных путях на пересечении улиц Потемкинская и Московская сегодня, 5 октября, около 09:00 утра.

Сообщается, что в связи с этим, движение трамвая №3 по направлению к ЧСЗ остановлено.

— Движение в направлении от ЧСЗ к 10-й Военной осуществляется Просим пассажиров с пониманием отнестись к ситуации. Учитывайте эту информацию при планировании своего перемещения по городу, – сказано в сообщении.

Напомним, возле села Калиновка под Николаевом столкнулись ВАЗ 2106 и Lancia Libra, которые двигались во встречном направлении. Водитель ВАЗа погиб на месте происшествия.