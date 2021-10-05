Николаевские спасатели дважды тушили пожары сельскохозяйственной техники на территории области в течение суток 4 октября.

Возгорание техники произошла в полях села Галициново и села Братолюбовка, сообщают в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщение о пожаре трактора в селе Галициново Николаевского района поступило около 11 утра. К месту был направлен дежурный

караул Галициновского отряда местной пожарной охраны. В течение получаса минут пожар площадью 15 м2 ликвидировали. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ.

В тот же день, в 15:10 поступило сообщение о пожаре комбайна New Holland, который находился на открытой территории возле села Братолюбовка Еланецкой территориальной общины Вознесенского района. На место выехал караул 15 государственной пожарно-спасательной части 4 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Пожар площадью 4 м2 в 15:37 локализовали и в 16:09 – ликвидировали, его причина устанавливается.

Напомним, что в Баштанском районе Николаевской области вспыхнул полуприцеп автомобиля.