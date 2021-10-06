Во вторник, 5 октября, в селе Бугское Вознесенского района Николаевской области произошел пожар крыши животноводческой фермы.

Как сообщили Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, в течение получаса николаевские спасатели локализовали пожар и ещё спустя 20 минут пожар на площади 500 м2 полностью ликвидировали.

Отмечается, что здание фермы удалось сохранить от полного уничтожения огнем. Причина пожара пока неизвестна.

Над тушением пожара работали спасатели очередного отделения 12 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области и местная пожарная охрана «Александровка». Всего от ГСЧС работало 6 человек и 2 единицы техники.

Дополнительно также привлекались сотрудники полиции и аварийная бригада «Николаевоблэнерго».

Напомним, что николаевские спасатели дважды тушили пожары сельскохозяйственной техники на территории области в течение суток 4 октября.