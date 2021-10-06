Французские правоохранители обыскало судно Trudy в порту Дюнкерка, в трюме обнаружились 1127 килограмм наркотиков. Среди команды есть и украинцы.

Об этом информирует RFI.

Сообщается, что судно продержат в Дюнкерке, как минимум, до четверга, пока проведут беседы с членами экипажа, в который входят россияне, украинцы, филиппинцы, эфиопы и египтяне с капитаном гражданином Румынии во главе.

Стоимость партии наркотиков, найденной на корабле под флагом Либерии, может достигать миллионы евро. Задержанную команду перенаправили к следователям в Париж.

Как сообщалось, в декабре прошлого года пираты захватили судно с украинцами.