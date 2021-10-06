Приехавший на учебу из Индии в Черновцы, 21-летний студент скончался посреди улицы.

Об инциденте сообщили в региональной Нацполиции.

Полицейские получили сигнал от медиков в 18:30, прибыв на вызов, они увидели студента из Индии, который учился на четвертом курсе одного из местных вузов.

Предварительная причина кончины — сердечный приступ и разрыв аорты, насильственных признаков смерти на деле не обнаружили.

Следователи полиции внесли сведения о смерти мужчины в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи о естественной смерти. Кроме того, о трагическом инциденте проинформировали посольство Индии и департамент консульской службы МИД Украины.

Напомним, николаевская «Могилянка» стала официальным партнером медицинского совета Индии.