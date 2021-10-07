Авиалайнер, направляющийся из Кувейта в Трабзон, экстренно сел на ближайшей полосе после сообщения о заложенной взрывчатке.

Об этом информирует haber.sol.org.tr.

Пилоты получили информацию о спрятанной в самолете бомбе, после чего приняли решение срочно садиться в ближайшем аэропорту, который оказался в Трапезунде.

Перед эвакуацией пассажиров по тревоге подняли бригады саперов, которым поставили задачу прочесать самолет и обезвредить потенциальную взрычатку.

По результатам обыска внутри салона и в обшивке самолета ничего не нашлось, взлетная полоса снова открылась для рейсов.

Как сообщалось, в аэропорту Тбилиси совершил аварийную посадку пассажирский авиалайнер.