На чердаках нескольких одесских многоквартирных домов обнаружили человеческие останки, в одном случае тело истлело до скелета.
Об этом информирует корреспондент «Думской».
Источник полиции сообщил изданию, что в одном из домов наткнулись на мертвого мужчину в сохранившейся одежде без признаков насильственной смерти.
А вот в следующем доме произошла мумификация трупа, поэтому установить личность и причину смерти не представляется возможным без судмедэксперта.
Как сообщалось, в Южном Буге нашли труп пропавшего предпринимателя с проломленным черепом.
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На чердаках нескольких одесских многоквартирных домов обнаружили человеческие останки, в одном случае тело истлело до скелета.
Об этом информирует корреспондент «Думской».
Источник полиции сообщил изданию, что в одном из домов наткнулись на мертвого мужчину в сохранившейся одежде без признаков насильственной смерти.
А вот в следующем доме произошла мумификация трупа, поэтому установить личность и причину смерти не представляется возможным без судмедэксперта.
Как сообщалось, в Южном Буге нашли труп пропавшего предпринимателя с проломленным черепом.