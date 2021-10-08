На чердаках нескольких одесских многоквартирных домов обнаружили человеческие останки, в одном случае тело истлело до скелета.

Об этом информирует корреспондент «Думской».

Источник полиции сообщил изданию, что в одном из домов наткнулись на мертвого мужчину в сохранившейся одежде без признаков насильственной смерти.

А вот в следующем доме произошла мумификация трупа, поэтому установить личность и причину смерти не представляется возможным без судмедэксперта.

Как сообщалось, в Южном Буге нашли труп пропавшего предпринимателя с проломленным черепом.