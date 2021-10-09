За последний год российские киберпрестурники стали намного активнее. Хакеры из Российской Федерации совершили более половины всех кибератак в мире.

Об этом говорится в отчете компании Microsoft.

По данным аналитиков, 58% всех атак - дело рук хакеров из РФ. Чаще всего упоминается хакерская группа Nobelium, участников которой подозревают в атаках на компании в 36 странах мира. Кроме того, именно они могут быть причастны к атаке SolarWinds, в результате чего пострадали организации 30 стран.

От рук хакеров Nobelium пострадала и Украина. При этом украинские хакеры стали вторыми по ответным атакам — 19%, а на первом месте американские — 46%.

Лидерами по хакерским атакам в мире, кроме РФ, стали следующие страны:

Северная Корея – 23%;

Иран – 11%;

Китай – 8%.

Напомним, корпорация Microsoft сделала доступной для скачивания новую операционную систему Windows 11 на день раньше — официальный выход был заявлен на 5 октября (по времени США), а доступна она 4-го.