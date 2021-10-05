Американская корпорация Microsoft сделала доступной для скачивания новую операционную систему Windows 11 на день раньше — официальный выход был заявлен на 5 октября (по времени США), а доступна она 4-го.

Об этом сообщает The Verge.

Издание уточнило, что обладатели недавно приобретенных компьютеров с установленной Windows 10 могут самостоятельно уже сейчас без дополнительных трат обновить операционную систему до Windows 11. Остальные пользователи устройств с Windows 10 будут постепенно получать предложение обновить ПО, если их компьютеры отвечают минимальным системным требованиям.

— Мы ожидаем, что всем подходящим устройствам с Windows 10 будет предложено обновление до Windows 11 к середине 2022 года, — заявили в Microsoft.

Напомним, 14 октября 2025 года Microsoft прекратит поддержку Windows 10 – чуть больше, чем через 10 лет после первого представления операционной системы. Microsoft раскрыла дату выхода Windows 10 из эксплуатации на обновленной странице жизненного цикла поддержки для ОС.