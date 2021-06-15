14 октября 2025 года Microsoft прекратит поддержку Windows 10 – чуть больше, чем через 10 лет после первого представления операционной системы. Microsoft раскрыла дату выхода Windows 10 из эксплуатации на обновленной странице жизненного цикла поддержки для ОС.

Microsoft впервые анонсирует прекращение поддержки Windows 10, отмечает Thurrott. Такой ход может быть еще одним намеком на то, что 24 июня компания представит новую ОС – Windows 11.

Корпорация готовит специальное мероприятие, посвященное Windows, чтобы представить «следующее поколение» ОС на следующей неделе. Мероприятие начнется в 11:00 по восточноевропейскому времени, а на приглашении изображено окно, которое создает тень с контуром, который выглядит как цифра 11. Кроме того, Microsoft анонсировала новую ОС в 11-минутном видео на прошлой неделе.

В новой ОС будет полностью переработан пользовательский интерфейс и Магазин Windows. Также Microsoft работает над чем-то под кодовым названием «Солнечная долина», которое компания назвала «радикальным визуальным обновлением Windows».

Изначально Microsoft обязалась поддерживать Windows 10 в течение 10 лет, при этом исходная дата окончания основной поддержки была назначена на 13 октября 2020 года. Мы еще не находимся на этапе расширенной поддержки Windows 10 – периода, когда Microsoft не добавляет новые функции в ОС, а только исправляет ошибки и вопросы безопасности.

Напомним, ранее Microsoft объявила, что с 15 июня 2022 года прекратит поддержку своего интернет-браузера Internet Explorer. Основным для пользователей станет приложение Edge.