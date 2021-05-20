Компания Microsoft объявила, что с 15 июня 2022 года прекратит поддержку своего интернет-браузера Internet Explorer. Основным для пользователей станет приложение Edge.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

В компании уточнили, что данная мера не коснется некоторых версий Windows. Речь идет, в частности, о Windows 10 LTSC.

— С переходом функций браузера к Microsoft Edge приложение Internet Explorer 11 отправляется на покой и его поддержка прекращается, — говорится в сообщении.

Отмечается, что вместо Internet Explorer пользователям предлагается перейти на браузер Microsoft Edge со встроенным режимом IE, при помощи которого можно будет получить доступ к устаревшим веб-сайтам и приложениям на его основе. В компании заверили, что будут поддерживать этот режим вплоть до 2029 года.

Microsoft Edge в 2015 году стал основным браузером для новых изданий Windows.

Напомним, корпорация Microsoft планирует купить компанию Nuance Communications за 16 миллиардов долларов. Эта компания занимается технологиями искусственного интеллекта.