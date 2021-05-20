Компания Microsoft объявила, что с 15 июня 2022 года прекратит поддержку своего интернет-браузера Internet Explorer. Основным для пользователей станет приложение Edge.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.
В компании уточнили, что данная мера не коснется некоторых версий Windows. Речь идет, в частности, о Windows 10 LTSC.
— С переходом функций браузера к Microsoft Edge приложение Internet Explorer 11 отправляется на покой и его поддержка прекращается, — говорится в сообщении.
Отмечается, что вместо Internet Explorer пользователям предлагается перейти на браузер Microsoft Edge со встроенным режимом IE, при помощи которого можно будет получить доступ к устаревшим веб-сайтам и приложениям на его основе. В компании заверили, что будут поддерживать этот режим вплоть до 2029 года.
Microsoft Edge в 2015 году стал основным браузером для новых изданий Windows.
Напомним, корпорация Microsoft планирует купить компанию Nuance Communications за 16 миллиардов долларов. Эта компания занимается технологиями искусственного интеллекта.
Компания Microsoft объявила, что с 15 июня 2022 года прекратит поддержку своего интернет-браузера Internet Explorer. Основным для пользователей станет приложение Edge.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.
В компании уточнили, что данная мера не коснется некоторых версий Windows. Речь идет, в частности, о Windows 10 LTSC.
— С переходом функций браузера к Microsoft Edge приложение Internet Explorer 11 отправляется на покой и его поддержка прекращается, — говорится в сообщении.
Отмечается, что вместо Internet Explorer пользователям предлагается перейти на браузер Microsoft Edge со встроенным режимом IE, при помощи которого можно будет получить доступ к устаревшим веб-сайтам и приложениям на его основе. В компании заверили, что будут поддерживать этот режим вплоть до 2029 года.
Microsoft Edge в 2015 году стал основным браузером для новых изданий Windows.
Напомним, корпорация Microsoft планирует купить компанию Nuance Communications за 16 миллиардов долларов. Эта компания занимается технологиями искусственного интеллекта.