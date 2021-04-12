Корпорация Microsoft планирует купить компанию Nuance Communications за 16 миллиардов долларов. Эта компания занимается технологиями искусственного интеллекта.

Об этом сообщает CNBC.

О подписании сделки может быть объявлено позже в понедельник, 12 апреля.

Разработки компании Nuance используются в голосовом помощнике Apple Siri. Также компания разрабатывает программное обеспечение для различных секторов экономики - от здравоохранения до автомобильной промышленности.

Сделка может стать второй по величине сделкой Microsoft после приобретения LinkedIn в 2016 году за 26,2 миллиарда долларов.

Напомним, ранее от 20 000 до 30 000 американских организаций подверглись хакерским атакам, из-за изъянов программного обеспечения для электронной переписки — Microsoft Corp.