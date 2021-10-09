В ночь на 8 октября в Новом Буге Николаевской области загорелась сушилка зерна на производстве.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

О пожаре на улице Цыбулько сообщили в 3:26. К месту направили дежурные караулы 20 государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

По прибытию установили, что горят отходы семян в сушилке. В 3:53 пожар локализовали и в 5:22 ликвидировали на площади 10 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.

От огня спасли состав с зерном и две зерносушилки. От ГСЧС работали 6 человек и 2 единицы техники, дополнительно привлекли сотрудников полиции.

Напомним, во вторник, 5 октября, в селе Бугское Вознесенского района Николаевской области произошел пожар крыши животноводческой фермы.