Сегодня, 9 октября, в 14-этажном жилом доме в Николаеве случился пожар.

Об этом пишет Новости-N.

В Службу спасения доложили, что в доме по улице Лазурная сильное задымление и чувствуется запах гари. На место выехали несколько экипажей спасателей на специализированных автомобилях.

По прибытию выяснилось, что загорелась электрощитовая на 9 этаже, из-за чего дым пошел на этажи выше очага пожара. После отключения электроэнергии пожарные приступили к тушению. Специалисты газодымозащитной службы тем временем эвакуировали жителей.

В пожаре пострадало несколько человек, в том числе двое детей. Их увезли на «скорой» и госпитализировали в детскую областную больницу. Предварительный диагноз – отравление продуктами горения.

Огонь ликвидировали с помощью двух автоцистерн, автолестницы, автомобиля газодымозащитной службы и двух оперативных автомобилей ГСЧС.

Напомним, в ночь на 8 октября в Новом Буге Николаевской области загорелась сушилка зерна на производстве.