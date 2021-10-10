В районе российского города Мензелинск, Татарстан, разбился самолет L-410 с парашютистами местного аэроклуба.

Погибли 19 человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник в воскресенье, 10 октября.

Указано, что на борту было 23 человека – 21 парашютист и два члена экипажа.

По словам источника, L-410 после крушения загорелся и разрушился, но огонь удалось быстро потушить.

По данным ТАСС, самолет упал сразу после взлета с аэродрома местного аэроклуба. Он пролетел чуть больше километра.

Самолет L-410 эксплуатировался с 1987 года. Ранее он летал в Военно-воздушных силах СССР, затем был на хранении, а потом был передан в ДОСААФ.

K-410 Турболет (Let L-410) – чешский двухмоторный самолет. Он может принять на борт до 19 пассажиров.

Как сообщалось, в аэропорту Тбилиси совершил аварийную посадку пассажирский авиалайнер.