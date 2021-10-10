Вчера, 9 октября, в многоквартирном доме в микрорайоне Намыв по улице Лазурной случилось воспламенения щитка, оперативно среагировали дежурные пожарные.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Николаевской области.
Спасатели эвакуировали с задымленного 9 этажа 10 жителей, 2 из них — дети, которых забрали в больницу с диагнозом отравление продуктами горения.
За полтора часа огонь окончательно загасили, причина инцидента устанавливается.
Ранее сообщалось, в Николаеве из-за брошенного окурка загорелся балкон квартиры.
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Вчера, 9 октября, в многоквартирном доме в микрорайоне Намыв по улице Лазурной случилось воспламенения щитка, оперативно среагировали дежурные пожарные.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Николаевской области.
Спасатели эвакуировали с задымленного 9 этажа 10 жителей, 2 из них — дети, которых забрали в больницу с диагнозом отравление продуктами горения.
За полтора часа огонь окончательно загасили, причина инцидента устанавливается.
Ранее сообщалось, в Николаеве из-за брошенного окурка загорелся балкон квартиры.