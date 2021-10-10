В Житомирской области на нефункционирующей АЗС нашли мертвого охранника с признаками насильственной смерти.

Об этом передают в региональной полиции.

Сегодняшним утром правоохранители получили информацию, что на покинутой заправке лежит тело мужчины 1972 года без признаков жизни, который поддерживал там порядок несколько лет.

Сообщается, что характер травм указывает на насильственную гибель, у него проломлена голова, на которой видняются другие раны.

— Полицейские проводят первоочередные следственно-розыскные мероприятия для установления обстоятельств происшествия. Продолжается опрос жителей населенного пункта. Также оперативники прорабатывают записи камер видеонаблюдения, установленных неподалеку АЗС. Предварительная правовая квалификация — ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины, — говорится в сообщении.

Напомним, в Николаеве подозреваемому в убийстве троих людей на заправке грозит пожизненное заключение.