Бывший пилот во Франции готовился врезаться на самолете в собор Парижской Богоматери, однако о его намерениях стало известно правоохранителям, которые предотвратили задуманное.
Об этом пишет Le Figaro.
Отставного гражданского пилота взяли в Париже три дня назад, сейчас его содержат под охраной. О его планах пограничникам рассказали родственники, те успели своевременно проинформировать парижскую полицию.
Как отмечает газета, мужчина страдает серьезными психическими заболеваниями, поэтому уголовной ответственности он избежит, однако его, вероятно, поместят на лечение в психиатрическую клинику.
Напомним, древнее здание серьезно пострадало во время пожара 2019 года.
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Бывший пилот во Франции готовился врезаться на самолете в собор Парижской Богоматери, однако о его намерениях стало известно правоохранителям, которые предотвратили задуманное.
Об этом пишет Le Figaro.
Отставного гражданского пилота взяли в Париже три дня назад, сейчас его содержат под охраной. О его планах пограничникам рассказали родственники, те успели своевременно проинформировать парижскую полицию.
Как отмечает газета, мужчина страдает серьезными психическими заболеваниями, поэтому уголовной ответственности он избежит, однако его, вероятно, поместят на лечение в психиатрическую клинику.
Напомним, древнее здание серьезно пострадало во время пожара 2019 года.