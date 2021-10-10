Бывший пилот во Франции готовился врезаться на самолете в собор Парижской Богоматери, однако о его намерениях стало известно правоохранителям, которые предотвратили задуманное.

Об этом пишет Le Figaro.

Отставного гражданского пилота взяли в Париже три дня назад, сейчас его содержат под охраной. О его планах пограничникам рассказали родственники, те успели своевременно проинформировать парижскую полицию.

Как отмечает газета, мужчина страдает серьезными психическими заболеваниями, поэтому уголовной ответственности он избежит, однако его, вероятно, поместят на лечение в психиатрическую клинику.

Напомним, древнее здание серьезно пострадало во время пожара 2019 года.