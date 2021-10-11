На испанском острове Пальма, у вулкана Кумбре-Велья обвалилась стенка кратера. Оттуда хлынули новые потоки лавы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на европейские СМИ.

На острове уже третью неделю идет извержение. Землетрясения также не утихают. В результате активности вулкана были разрушены тысячи домов, более шести тысяч человек эвакуировались.

Лава, которая стекает в океан — образовала новый полуостров, который постоянно увеличивается в площади. Несмотря на то, что Пальму объявили зоной бедствия — о полной эвакуации населения речь пока не идет.

Из-за пепла и землетрясений — на острове закрыли аэропорт.