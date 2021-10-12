Члены движения «свидетелей Иеговы» из российского Иркутска заговорили о пережитых муках после встречи с полицейскими и росгвардейцами.

Об этом пишет «Новая газета».

Один из мужчин рассказал, что ему выбили передние зубы, а жену оттаскали за волосы.

— 23-летний Николай Меринов заявил, что при обыске спецназовцы несколько раз ударили его по лицу тяжелым тупым предметом. Он упал на пол и потерял сознание. Когда мужчина пришел в себя, на нем уже сидел силовик и избивал его. Меринову сломали передние зубы. Его жену Лилию вытащили из кровати за волосы, заломили руки и надели наручники, а потом избили. После обыска супругов отпустили, они зафиксировали свои травмы в больнице, — отмечает издание.

С другим верующим обошлись гораздо жестче — мужчину швырнули на землю, защелкнули руки, избили по чуствительным местам ногами, а затем ввели в анус бутылку.

— В рамках стратегии запугивания сотрудники имитировали изнасилование, толкая в область ягодиц стеклянную бутылку. Его жене Грете силовики в соседней комнате застегнули за спиной наручники и начали толкать ее из стороны в сторону, — пересказывает «Новая» показатели «иеговистов».

Напомним, лидер группы «Ноль» эмигрировал из России в США после запрета «Свидетелей Иеговы».