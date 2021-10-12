В ночь на 11 октября в селе Трикраты Вознесенского района возник пожар на территории поселкового совета. Полицейские квалифицируют произошедшее как умышленный поджог.

Об этом корреспондентам «Суспільного» рассказала пресс-офицер Вознесенского районного управления полиции Ольга Закусилова.

По словам Ольги Закусиловой, огонь повредил технику и документацию в одном из кабинетов поселкового совета. Пожар ликвидировали сотрудники ГСЧС.

— Осмотрев место происшествия, следственно-оперативная группа изъяла фрагменты пожарного мусора, которые с целью установления причины пожара полицейские направили на экспертизу, — рассказала Ольга Закусилова.

Событие следователи квалифицировали по признакам части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога». Санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и причастных к ней людей.

Отметим, что село Трикраты входит в Александровскую поселковую территориальную громаду.

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